80 Polizeieinsätze – so turbulent verlief die Silvesternacht in St.Gallen

Ostschweizer Polizistinnen und Polizisten haben im Kanton St.Gallen in der Silvesternacht rund 80 Einsätze geleistet. Böller, Beschädigungen, alkoholisierte Personen und Verkehrsunfälle hielten die Beamtinnen und Beamten auf Trab.

Zehn Mal mussten Polizisten ausrücken, weil Böller oder Raketen gegen Gebäude gezündeten oder gegen vorbeifahrende Autos geworfen wurden, wie die St. Galler Kantonspolizei am Mittwochmorgen mitteilte.

In Ebnat Kappel wurden ein Feuerwerksgegenstand in einen Unterflurcontainer geworfen. Der darin befindliche Abfall fing Feuer. In der gleichen Gemeinde wurde ein Briefkasten mit einem Feuerwerkskörper zerstört. In Rapperswil-Jona wurde beim Bahnhof Blumenau unter anderem ein Unterstand mit Farbe besprüht.

Sturzbetrunken an der falschen Tür geläutet

Bei drei Meldungen von Ruhestörungen konnte in den frühen Morgenstunden geschlichtet werden. In vier Fällen wurden stark alkoholisierte Personen gemeldet.

In Altstätten fand ein völlig betrunkener Mann die Wohnung seiner Freundin nicht mehr und läutete an der Tür eines fremden Hauses. Eine Polizeipatrouille übernahm den Transport gegen Übernahme der Kosten – und führte den Mann zum richtigen Haus in Widnau.

Weiter schreibt die Medienstelle der Polizei:

«Einem betrunkenen Mann in Buchs musste erklärt werden, dass der warme Vorraum einer Bank keine Schlafgelegenheit für die Silvesternacht sei.»

Bei acht Verkehrsunfällen mit Sachschaden standen in Sennwald, Gossau und Oberuzwil drei Fahrer unter Alkoholeinfluss. Nach drei Strassenverkehrsunfällen in Gossau, Rapperswil-Jona und Niederhelfenschwil mussten sechs Personen ins Spital.

An fünf Örtlichkeiten musste laut Polizei-Mitteilung «wegen persönlichen Lebenskrisen von Personen vorgesprochen werden. Teilweise mussten diese fachärztlich begutachtet werden. Bei einer verbalen Streitigkeit von mehreren Personen im häuslichen Bereich, musste im Rheintal interveniert und geschlichtet werden.»

(dsc/sda)

