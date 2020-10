Schweiz

St Gallen

Bluttat im Asylzentrum – Messerstecher von Mels soll 20 Jahre ins Gefängnis



Bluttat im Asylzentrum – Messerstecher von Mels SG soll 20 Jahre ins Gefängnis

Bild: KEYSTONE

Ein 35-jähriger Algerier soll Anfang 2018 in einer Asylunterkunft in Mels SG einen 38-jährigen Mann mit 29 Messerstichen tödlich verletzt haben. Am Mittwoch musste er sich vor dem Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland verantworten.

Die Staatsanwältin forderte eine Freiheitsstrafe von 20 Jahren wegen Mordes mit anschliessender Verwahrung. Der Beschuldigte habe die Tat aus Rache «eiskalt geplant». Er habe ein Messer gekauft und damit sein Opfer, einen Asylsuchenden aus Ägypten, im Schlafraum der Asylunterkunft Heiligkreuz äusserst brutal attackiert.

29 Mal soll er «wie wild» auf den auf dem Bett liegenden Mann eingestochen haben - vor den Augen von Mitbewohnern, die den Täter nicht stoppen konnten. Das Opfer starb einen halben Tag nach der Tat im Spital an den schweren Schnitt- und Stichverletzungen und am Blutverlust. Eine Notoperation konnte ihn nicht retten.

Laut Anklage hatten der Beschuldigte und das Opfer einige Monate vor der Tat einen Streit. Dabei soll der Ägypter beim Beschuldigten durch einen Faustschlag aufs Ohr einen Tinnitus verursacht haben. Er zeigte ihn bei der Polizei an, es kam aber zu keiner Strafuntersuchung.

Tat mit Ankündigung

Der Beschuldigte habe die Bluttat im Voraus mehrfach angekündigt, etwa gegenüber einem «Onkel» in St. Gallen, sagte die Staatsanwältin. Er sei planmässig und skrupellos vorgegangen und habe sein Opfer «regelrecht aufgeschlitzt». Nach der Tat flüchtete der Beschuldigte zu Fuss und wurde später in Mels von der Polizei festgenommen.

Den vier Richterinnen und dem Richter erklärte er unter Tränen, er habe sich zur Tatzeit im Februar 2018 psychisch krank gefühlt. Er habe unter Schmerzen und Ohrensausen gelitten und regelmässig Marihuana geraucht, um den Stress zu verdrängen. Vor dem Opfer habe er Angst gehabt. Dann habe er die Kontrolle verloren. An den genauen Tathergang erinnere er sich nicht mehr.

«Ich wollte das nicht tun»

«Ich wollte das nicht tun», beteuerte er. Sein Verteidiger beantragte einen Schuldspruch wegen Totschlags und eine Freiheitsstrafe von höchstens sechseinhalb Jahren. Der Beschuldigte habe unter einer entschuldbaren grossen seelischen Belastung gestanden. Sein Ohrenleiden und die innere Anspannung hätten ihn in einen Teufelskreis gebracht.

Von einer Verwahrung sei abzusehen. Allenfalls solle das Gericht die Anordnung einer Therapie prüfen, sagte der Anwalt. Das Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland wird sein Urteil in den nächsten Tagen schriftlich bekanntgeben.

Der Beschuldigte, der 2013 in die Schweiz kam, aber kein Asyl erhielt und illegal im Land lebte, befindet sich seit 2018 im vorzeitigen Strafvollzug. Er wolle nach Algerien zurück, sagte er am Schluss der Verhandlung. (aeg/sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter