Hier stürmt ein Tornado über den Bodensee



Da staunten die Schiffsbesucher auf der Strecke zwischen Romanshorn und dem baden-württembergischen Friedrichshafen nicht schlecht, als sie von Steuerbord blickten. Vor ihnen stürmte auf dem - normalerweise doch recht ruhigen - Bodensee ein Tornado hinweg.

Ein Facebook-Nutzer veröffentlichte am Sonntagabend ein Video des ungewöhnlichen Wetterphänomens. In dem Beitrag ist zu sehen, wie sich die sogenannte «Wasserhose» - so nennen Meteorolgen Tornados auf dem Wasser - auf dem Bodensee auftürmt.

Bis in die tiefstehenden Wolken über dem 536 Quadratkilometer grossem See ragt das Wetterphänomen.

Was ist eine Wasserhose?

Gegenüber dem Schweizer Radiosender «FM1 Today» erklärte der Meteorologe Patrick Suter, inwiefern man «Wasserhosen» von den bekannteren Tornados unterscheiden kann. Er erklärt: «Eine Wasserhose entsteht, wenn kalte und sehr feuchte Luftmassen über eine warme und grosse Wasseroberfläche gleiten.»

Regenschauer und Gewitter der letzten Tage seien demnach verantwortlich für das Auftreten der «Wasserhose». Suter weiter: «Die warme Luft direkt über dem See beginnt aufzusteigen und kann sich dank sich wechselnder Windrichtung zu drehen beginnen.»

Tornados, die auf dem Land stattfinden, bringen eine deutlich schnellere Windgeschwindigkeit mit als die vergleichsweise harmlosen Wasserhosen auf dem Wasser. Auch der Deutsche Wetterdienst bezeichnet Tornados, die auf dem Meer oder einem See stattfinden, als «Wasserhose».

Bewohner der an den Bodensee grenzenden Städte hätten laut Suter wohl nichts zu befürchten gehabt. Stösst eine Wasserhose an Land, löst sie sich in der Regel schnell auf.

(pb)

