Daniel Bosshard, Präsident Grüne Kanton St. Gallen. Bild: keystone

Kandidatur der Grünen für den St. Galler Regierungsrat

Die Grünen wollen mit ihrem Parteipräsidenten Daniel Bosshard einen St. Galler Regierungssitz erobern. Die Kandidatur wurde am Mittwochvormittag in St. Gallen vorgestellt. Die Wahlen finden am 3. März 2024 statt.

Der 39-jährige Daniel Bosshard aus St. Gallen ist Umweltwissenschaftler mit einer eigenen Firma. Seit 2021 sitzt er im Kantonsrat. Seit 2020 präsidiert er die Grünen des Kantons St. Gallen.

In der St. Galler Regierung treten Stefan Kölliker (SVP) und Fredy Fässler (SP) am 3. März nicht mehr zur Wiederwahl an. Bereits bekannt ist die Kandidatur von Bettina Surber von der SP. Die SVP dürfte anfangs Dezember festlegen, mit wem sie antritt. Erwartet werden zwei Kandidierende.

(yam/sda)