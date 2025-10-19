wechselnd bewölkt13°
Schweiz
St Gallen

82. Olma lockte 335'000 Menschen an

82. Olma lockte 335'000 Menschen an

19.10.2025, 16:3419.10.2025, 16:34

Rund 335'000 Besucherinnen und Besucher hat die 82. Ausgabe der Olma angelockt. Die Veranstaltenden zogen eine positive Bilanz der vergangenen elf Tage auf dem St. Galler Messegelände.

Viel Publikum am OLMA-Umzug des Gastkantons Wallis mit ueber 700 Mitwirkenden in St. Gallen am Samstag,11. Oktober 2025. (KEYSTONE/Walter Bieri )
Die Olma lockte einmal mehr Hunderttausende Personen in die Ostschweiz.Bild: keystone

Über 640 Ausstellende präsentierten ihre Produkte und Dienstleistungen an der diesjährigen Schweizer Messe für Landwirtschaft und Ernährung, wie die Verantwortlichen am Sonntag mitteilten. Die 82. Ausgabe sei nach dem Motto «Gnüsse a de Olma» ganz im Zeichen von Genuss gestanden.

Gastkanton war das Wallis, das sich unter dem Motto «Wow Wow Wallis» in Szene setzte – unter anderem am traditionellen Festumzug. Rund 25'000 Menschen verfolgten die Veranstaltung, an der mehr als 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Wallis mitliefen. Zudem präsentierte der Bergkanton seine verschiedenen Facetten auf einer Fläche von 1000 Quadratmetern in einer der Messehallen.

Rinder-Vorfall wird untersucht

Punkto Sicherheit zogen die Verantwortlichen eine insgesamt positive Bilanz. Dies trotz eines Vorfalls mit den entlaufenen Rindern, der nun untersucht werden soll. Am Mittwoch waren drei Rinder aus dem Messegelände ausgebüxt und verletzten dabei zwei Kinder. Eines der Tiere wurde in der Folge von einem Wildhüter erlegt.

Zwei verletzte Kinder wegen entflohener Rinder an St.Galler Olma

Abgesehen davon kam es zu keinen grösseren Vorfällen, wie die Stadtpolizei St. Gallen am Sonntag mitteilte. Diese verzeichnete in etwa gleich viele Einsätze wie im Vorjahr, darunter acht Anhaltungen von aggressiven Personen sowie neun Zwischenfälle im Zusammenhang mit Tätlichkeiten.

Nächstes Jahr wird Schwyz als Gastkanton mit von der Partie sein, wie es in der Mitteilung der Olma Messen St. Gallen weiter hiess. Durchgeführt wird die 83. Ausgabe vom 8. bis zum 18. Oktober 2026. Die Olma gilt als grösste Publikumsmesse der Schweiz. (dab/sda)


Themen
