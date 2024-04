Bild: Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG)

Zoll entdeckt Schmuggel von 6000 Zigaretten in serbischem Auto

Mitarbeitende des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) haben in St. Margrethen in einem Auto mehr als 6000 Zigaretten entdeckt. Die vier Fahrzeuginsassen mussten Abgaben von 1560 Franken und eine Busse bezahlen. Eine Person wurde wegen fehlender Einreisepapiere der Kantonspolizei übergeben.

Die Zigaretten befanden sich in einem eigens eingebauten Blech unter der Fahrzeugwanne sowie einem unter dem Fahrzeug mit Kabelbindern fixierten Rohr. Das Auto hatte ein serbisches Kennzeichen, schrieb das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit am Montag in einer Mitteilung. Die Kontrolle fand am 7. April statt.

Die von den vier Fahrzeuginsassen mitgeführten Zigaretten entsprechen einer Menge von mehr als 300 Zigarettenschachteln. Abgabefrei hätten die vier Männer 50 Schachteln einführen dürfen, wie der Mitteilung zu entnehmen war. (sda)