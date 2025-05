Der neue St.Galler Bischof heisst Beat Grögli

Beat Grögli ist neuer Bischof von St.Gallen. Bild: keystone

St.Gallen hat einen neuen Bischof

Beat Grögli ist der zwölfte St.Galler Bischof. Er war bisher Dompfarrer. Am Dienstag wurde er vom Domkapitel gewählt. Danach blieb das Ergebnis geheim, bis es von Rom genehmigt wurde.

«Mit Freude und Respekt nehme ich diese neue, grosse Aufgabe an und danke allen, die mich auf meinem bisherigen Weg ermutigt und unterstützt haben», sagte der neue Bischof kurz nach der Wahl.

Grögli leitete bisher die Dompfarrei und engagierte sich als Pfarrer der Seelsorgeeinheit Zentrum sowie als Dekan für die Seelsorge in der ganzen Stadt St.Gallen.

Der emeritierte St.Galler Bischof Markus Büchel verfolgt die Verkündigung seines Nachfolgers. Bild: keystone

Ausgewählt wurde er von einer Liste mit sechs Kandidaten, die im Herbst 2024 vom Domkapitel – einem Gremium mit 13 Geistlichen – zusammengestellt worden war. Danach wurde die Liste nach Rom geschickt und dort überprüft. Am Dienstag konnte auch noch das Parlament des Katholischen Konfessionsteils des Kantons St.Gallen Stellung zu den Kandidaten nehmen.

Nach der Wahl am Dienstagnachmittag blieb das Ergebnis vorerst geheim. Es musste zuerst vom neuen Papst Leo XIV. genehmigt werden. Dies geschah im Verlauf des Mittwochs. Deshalb konnte der Name des neuen Bischofs erst am Donnerstagmittag bekanntgegeben werden. Gleichzeitig mit der Verkündigung um 12 Uhr läuteten die Glocken der Kathedrale. (rbu/sda)