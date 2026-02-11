Auf den Strassen braucht es in den kommenden Wochen Geduld. Im Bild: Stau auf der Kantonsstrasse im Chablais bei Villeneuve VD. Bild: KEYSTONE

Die Skiferien-Hauptsaison startet: Hier musst du mit Stau rechnen

Mehrere Regionen starten am Wochenende in die Skiferien. Viele Menschen zieht es deshalb in die Berge. Das bedeutet auf den Strassen viel Verkehr. An gewissen Orten braucht es viel Geduld.

Vroni Fehlmann

Einige Kantone geniessen bereits die Ferien, andere starten erst. Und auch in anderen Ländern haben viele Menschen Sportferien, die sie in den Bergen oder im Süden verbringen wollen. Im Februar herrscht deshalb auf den Schweizer Strassen Dichtestress.

Der TCS rechnet besonders an den kommenden beiden Wochenenden mit viel Verkehr auf den Hauptachsen und bei den Zufahrten zu den Ferienregionen. Der Grund dafür ist, dass dann die einen bereits wieder abreisen, während die anderen erst ankommen.

Die Staus könnten Wartezeiten von mehreren Stunden verursachen, berichtet der Verkehrsdienst. Im ganzen Land dürfte es viel Verkehr geben. Besonders prekär dürfte die Situation in der Westschweiz, im Berner Oberland, in der Zentralschweiz, in Graubünden und auf der Nord-Süd-Achse werden.

Besonders auf diesen Strecken muss mit teils langen Staus gerechnet werden:

Westschweiz

Autobahn A9 zwischen Martigny und Montreux

A12 zwischen Châtel-Saint-Denis und Lausanne

A1 am Grenzübergang Bardonnex

Zwischen Château-d’Oex und Aigle

Zwischen Monthey und Châtel

Zwischen Charmey und Bulle

Region Bern

A1 zwischen Kirchberg und Schönbühl

A1 zwischen Kriegstetten und Härkingen

Hauptstrasse Richtung Interlaken

Hauptstrasse Richtung Simmental

Hauptstrasse Richtung Kandersteg

Hauptstrasse Richtung Grindelwald

Hauptstrasse Richtung Meiringen

Brünigpass

Zentralschweiz

A8 zwischen Alpnach und Hergiswil

A2 zwischen Luzern und Stans

Strassen rund um Engelberg

Strassen rund um Einsiedeln

Region Zürich und Ostschweiz

A3 zwischen Basel und Zürich

A3 zwischen Zürich und Walenstadt

A13 zwischen Zizers und dem Anschluss Sarganserland

Weitere Stau-Hotspots

Auch der Gotthardtunnel dürfte einmal mehr zum Nadelöhr werden. Wegen der Olympischen Winterspiele kann es auch im Kanton Graubünden zu einer Überlastung kommen, da einige Zufahrtswege zu den Austragungsorten hier durchführen.

Autoverlad

Furka (Oberwald)

Lötschberg (Kandersteg und Goppenstein)

Vereina (Sagliains und Selfranga)

Bei den Autoverladestationen muss mit Wartezeiten von bis zu 2,5 Stunden gerechnet werden.

Tipps für eine entspanntere Fahrt

Die Uhrzeit ist entscheidend

Am meisten Verkehr dürfte jeweils zwischen 7 und 9 Uhr sowie zwischen 16 und 18 Uhr herrschen. Der TCS empfiehlt deshalb, diese Zeiten zu meiden und vorher oder nachher loszufahren.

Schleichwege sind keine gute Idee

Wer glaubt, abseits der Autobahn durch Ortschaften ausweichen zu können, wird oft eines Besseren belehrt. Es kommt schnell zu Überlastungen, weshalb gewisse Routen eingeschränkt werden. In Chablais beispielsweise seien mehrere Abschnitte deswegen für den Verkehr gesperrt worden, berichtet der TCS.

Unfälle vermeiden

Ein Tag auf der Piste kann anstrengend sein. Dann noch weite Strecken nach Hause zu fahren, birgt Gefahren, gerade im Dunkeln. Wer sich hinter das Steuer setzt, sollte ausgeruht sein. Anzeichen für Müdigkeit sind etwa häufiges Gähnen, brennende Augen, Konzentrationsschwierigkeiten, Rückenbeschwerden oder Steifheit im Nacken- und Schulterbereich. Wer solche Symptome zeigt, sollte nicht mehr fahren und sich stattdessen erholen.

Ebenfalls wichtig ist, dass das Gepäck im Auto sicher verstaut ist und keine losen Gegenstände auf der Rückbank liegen. Das Auto muss von Schnee und Eis befreit werden, Gucklochfahrer müssen mit saftigen Strafen rechnen. E-Autos sollten über genügend Akku verfügen und die Reifen sollten den winterlichen Verhältnissen genügen, also ein gutes Profil aufweisen. Auf schneebedeckten Strassen sollte mit Vorsicht gefahren werden, zur Sicherheit solltest du Schneeketten mitführen.