freundlich
DE | FR
burger
Schweiz
Leben

Sportferien Schweiz: Wann die Pisten in den Bergen voll sein werden

In den Sportferien zieht es noch immer viele Schweizer Familien in die Berge.
In den Sportferien zieht es noch immer viele Schweizer Familien in die Berge.bild: keystone

Wer wann in die Sportferien kann – in dieser Woche wird es in den Bergen richtig voll

Die Sportferien sind in der Schweiz von Kanton zu Kanton und teils sogar von Gemeinde zu Gemeinde verschieden angesetzt. Wann es in den Bergen am vollsten ist, ist deshalb schwierig abzuschätzen. Doch wir helfen nach.
20.01.2026, 15:1020.01.2026, 15:10
Philipp Reich
Philipp Reich

Da ein Grossteil der Schweizerinnen und Schweizer über Weihnachten und Neujahr frei hat, sind rund um den Jahreswechsel wieder massenhaft Wintersportlerinnen und Wintersportler in die Berge geströmt. Das Resultat: Volle Pisten und lange Schlangen vor den Liften. Damit dieses Problem während der Sportferien nicht erneut auftritt, finden diese bereits seit Ende des Zweiten Weltkriegs und dem Beginn des aufkommenden Wintertourismus schweizweit gestaffelt statt.

Damit sind die Sportferien quasi ein Musterbeispiel für helvetischen Föderalismus. Wie so oft in der Bildungspolitik sind die Ferientermine von Kanton zu Kanton unterschiedlich geregelt. Während in einigen Kantonen der Regierungsrat die Ferientage für den ganzen Kanton (Luzern, Thurgau, Waadt etc.) bestimmt, wird die Entscheidung in anderen Kantonen (Zürich, St.Gallen, Bern etc.) komplett den Gemeinden oder Schulträgerschaften überlassen.

Das Resultat: ein bunter Teppich an verschiedenen Sportferien-Terminen. Vergrössert wird die Vielfalt zusätzlich dadurch, dass in einigen Kantonen eine Woche, in anderen zwei Wochen zur Verfügung stehen. So gibt es in diesem Jahr über 10 Wochen verteilt fast 20 verschiedene Sportferien-Varianten in der Schweiz.

Erste Gemeinden bereits in den Sportferien

Am frühesten in die Skiferien ging es für die Bewohnerinnen und Bewohner der Luzerner Gemeinde Buttisholz. Bereits eine Woche nach Ende der Weihnachtsferien standen ab dem 10. Januar die einwöchigen Sportferien auf dem Programm. Vom Schmutzigen Donnerstag (12. Februar) bis zum Aschermittwoch (18. Februar) gibt es in Buttisholz dann noch eine Woche Fasnachtsferien.

Traditionell früh – und zwar in dieser Woche – geht es für die Einwohnerinnen und Einwohner des St.Galler Städtchens Wil sowie für die Luzerner Gemeinden Ruswil und Hergiswil bei Willisau in die Berge. Am spätesten noch auf der Piste sind die Bewohnerinnen und Bewohner von Adelboden BE. Vom 7. bis zum 22. März dauern dort die Sportferien.

Sportferien in der Schweiz - KW3
KW3
KW4
KW5
KW6
KW7
KW8
KW9
KW 10
KW 11
KW 12

Dazwischen ist die Verteilung der Sportferien etwas weniger ausgewogen als auch schon. Zwar überschneiden sich die Ferienwochen der grössten Schweizer Städte kaum, wegen des frühen Oster- und damit auch Fasnachtstermin könnte es in Kalenderwoche 8 (14. bis 22. Februar) aber ziemlich voll werden in den Bergen. Denn nach dem Fasnachtstermin richten sich vor allem in den katholisch-geprägten Kantonen vielerorts die Sport- bzw. Fasnachtsferien.

Sportferien-Wochen in den grossen Schweizer Städten:

  • St.Gallen: KW 5
  • Bern: KW 6
  • Winterthur: KW 6 und 7
  • Zürich: KW 7 und 8
  • Luzern: KW 7 und 8
  • Lausanne: KW 8
  • Basel: KW 8 und 9
  • Genf: KW 9

Rechnet man die Einwohnerinnen und Einwohner aller Schweizer Gemeinden zusammen, die in dieser Woche Sportferien haben, kommt man auf 4,8 Millionen Menschen. Aber natürlich verbringt nur ein Bruchteil diese Zeit auch wirklich in den Bergen.

Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Historische Bilder der bekanntesten Schweizer Skigebiete
1 / 38
Historische Bilder der bekanntesten Schweizer Skigebiete
Das verschneite Dorf Engelberg im Winter.
quelle: ullstein bild / ullstein bild dtl.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Sergio kann nicht Skifahren, Nico will helfen – und organisiert den BESTEN Lehrer
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
Mann überfällt in Ricken SG Tankstelle mit einer Schusswaffe
Am frühen Montagmorgen ist es in Ricken SG zu einem bewaffneten Überfall auf einen Tankstellenshop gekommen. Ein maskierter Mann bedrohte eine Angestellte mit einer Schusswaffe und verlangte Bargeld. Anschliessend flüchtete er mit mehreren hundert Franken.
Zur Story