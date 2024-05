Die erste Rückreisewelle nach dem verlängerten Auffahrt-Wochenende hatte bereits am Samstagmorgen begonnen. Tagsüber bildete sich vor dem Südportal ein Stau von bis zu zwölf Kilometern Länge. Die Wartezeit betrug zwei Stunden. Die grosse Rückreisewelle wird für Sonntag erwartet. (sda)

Damit brauchten die Autofahrerinnen und Autofahrer am Gotthard für den Autobahnabschnitt zwischen Faido und Airolo im Tessin rund eine Stunde und dreissig Minuten länger als üblich, wie der Touring-Club der Schweiz (TCS) auf Twitter mitteilte. Der Stau war am Morgen rasch angewachsen.

Der Rückreiseverkehr hat zum Ende des Auffahrt-Wochenendes bereits am Sonntagmorgen einen langen Stau vor dem Gotthard-Strassentunnel verursacht. Die Fahrzeuge stauten sich gegen 10.00 Uhr vor dem Südportal auf einer Länge von neun Kilometern.

