Stau vor Gotthard-Nordportal erneut auf 13 Kilometer angewachsen

Bereits seit Beginn der Sommerferienzeit Anfang Juli stauen sich die Autos vor allem an den Wochenenden regelmässig auf über zehn Kilometern. Aber auch unter der Woche ist die Durchfahrt vom Norden in den Süden oft erschwert.

Leblose Person in der Aare bei Olten entdeckt

Ein Passant hat am Freitagmorgen in der Aare bei Olten SO eine leblose Person entdeckt. Die Polizei barg sie. Es handelt sich nicht um die Person, welche die Polizei am Dienstag und Mittwoch suchte.