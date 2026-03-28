Die Sperrung gilt ab 10 Uhr bis auf weiteres. Bild: KEYSTONE

Klöntalerstrasse wegen Lawinengefahr vorsorglich gesperrt

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Die Klöntalerstrasse im Kanton Glarus ist wegen Lawinengefahr am Samstag ab 10 Uhr gesperrt. Im Gebiet zwischen Seerüti und Vorauen muss mit dem Niedergang von Lawinen gerechnet werden, wie die Behörden am Samstagmorgen mitteilten.

Die Sperrung gelte ab 10 Uhr bis auf weiteres, hiess es in einer Meldung des Kanton Glarus auf dem Warndienst Alertswiss.

Die Sperrung der Strasse ist nicht ungewöhnlich. Zuletzt war der Abschnittm, der entlang des Klöntalersees führt, während des Wintereinbruchs im Februar gesperrt. Im vergangenen Sommer machte ein ein Murgang die Strasse zwischenzeitlich unpassierbar. (sda)