Die Sommerferien haben begonnen: Schon 5 Kilometer Stau am Gotthard

Erste Kantone haben bereits Sommerferien. Neben Freudensprüngen bei Kindern merkt man dies auch immer am Stau am Gotthard: Dort brauchte es am Samstagmorgen bereits viel Geduld.

Stau am Gotthard Fahrtrichtung Süden am Samstag um 10 Uhr. Bild: Gotthard-Strassentunnel

Erst in wenigen Kantonen haben die Sommerferien begonnen, aber der Stau vor dem Gotthard-Nordportal wächst bereits fleissig. Kurz nach 9 Uhr betrug die Wartezeit am Samstag bereits bis zu 50 Minuten, die Autos stauten sich auf 5 Kilometer. Das ist aber immer noch wenig: An Pfingsten war die Blechschlange vor dem Tunnel zeitweise auf über 14 Kilometer angewachsen.

Ein ähnliches Bild dürfte sich auch am kommenden Wochenende bieten: Dann beginnen in zahlreichen weiteren Kantonen die Sommerferien. Und nach den gefallenen Coronaeinschränkungen scheint bei Frau und Herr Schweizer ein grosser Drang nach Süden und Meer zu herrschen. Spätestens vor dem Gotthard müssen sich dann diese Ferien mit einer Geduldsprobe verdient werden. (mg)

(bzbasel.ch)