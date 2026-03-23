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RTL+ neu im Streaming-Angebot von oneplus enthalten

Mit RTL+ soll das Angebot erweitert werden, dabei soll der Fokus auf Schweizer Produktionen jedoch erhalten bleiben.
Mit RTL+ soll das Angebot erweitert werden, dabei soll der Fokus auf Schweizer Produktionen jedoch erhalten bleiben.Bild: screenshot CH-Media

Schweizer Streaming-Dienst oneplus spannt ab heute mit RTL+ zusammen

Ab Montag können Abonnentinnen und Abonnenten von oneplus auf einen Teil der Inhalte des reichweitenstärksten deutschen Streaming-Anbieters RTL+ zugreifen.
23.03.2026, 07:3923.03.2026, 07:39

Nachdem der Schweizer Streaming-Dienst bereits im Februar letzten Jahres sein Angebot durch die Integration von Paramount+ erweitert hatte, folgt nun der nächste Zuwachs. Ab Montag sind vereinzelte Inhalte des deutschen Privat-Streaminganbieters RTL+ ebenfalls im Abo von oneplus enthalten, wie CH Media in einer Medienmitteilung schreibt.

Mit der Integration von RTL+ wolle man die eigene Aggregationsstrategie ausbauen, sagt Wolfgang Elsässer, Leiter TV National vom CH-Media-Konzern, zu dem auch watson gehört. Doch was verändert sich konkret für die Nutzerinnen und Nutzer von oneplus? Hier die wichtigsten Facts zum neuen Angebot:

Inhaltsverzeichnis
Welche Inhalte werden integriert?Verändert sich dadurch der Abopreis?Werden dadurch Schweizer Produktionen verdrängt?Muss ich mich auf den verschiedenen Plattformen einzeln einloggen?

Welche Inhalte werden integriert?

Im Fokus stehen gemäss CH Media Filme, Serien und grosse Show-Highlights wie auch Reality-Formate. Live-TV und Live-Sport sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Verändert sich dadurch der Abopreis?

Ja, das Abo wird neu 14.90 statt wie gehabt 9.90 im Monat kosten. Weitere Preiserhöhungen seien jedoch nicht geplant.

Werden dadurch Schweizer Produktionen verdrängt?

Nein, Schweizer Inhalte sollen weiterhin den Kern des Angebotes ausmachen. Die internationalen Produktionen von Paramount+ und neu RTL+ sollen dabei lediglich das bestehende Angebot ergänzen.

Muss ich mich auf den verschiedenen Plattformen einzeln einloggen?

Nein, die Inhalte werden allesamt in der oneplus-App integriert. Somit können alle Inhalte auf einer Plattform und mit einem Login eingesehen werden.

(jul)

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