Bestätigt: Albert Rösti will Bundesrat werden

Der Berner SVP-Nationalrat Albert Rösti will Bundesrat werden. Das teilte die SVP am Montag mit. Rösti ist nach Werner Salzmann der zweite Berner Kandidat.

Albert Rösti war von 2016 bis 2020 Präsident der SVP. Bild: keystone

Die SVP Wahlkreisverbände Thun und Berner Oberland haben Rösti als Kandidaten für die Bundesratswahl zuhanden der Kantonalpartei nominiert, wie sie in der Mitteilung schreiben. Er bringe alle Voraussetzungen mit, um im Bundesrat «einen Beitrag an die Bewältigung der zukünftigen grossen Herausforderungen der Schweiz zu leisten», schreiben die Wahlkreisverbände. Sie würden Rösti als «integre, führungsstarke und politische zuverlässige Persönlichkeit» kennen.

Hier kannst du den Auftritt von Rösti mitverfolgen: Video: YouTube/Keystone-SDA-ATS

Die Nomination basiere unter anderem auf der «fundierten Aus- und Weiterbildung» Röstis. Der 55-Jährige ist promovierter Agronom und Berater. Ausserdem habe er Erfahrung in Führungspositionen und er habe sich seit seiner Wahl in den Nationalrat vor elf Jahren breit gefächerte politische Erfahrung aneignen können. Rösti machte sich dort einen Namen als Energie- und Gesundheitspolitiker.

Des weiteren schreiben die Wahlkreisverbände, dass Rösti in den vergangenen neun Jahren als Gemeindepräsident der Gemeinde Uetendorf Erfahrung in der Exekutive habe sammeln können. Albert Rösti ist verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Kindern.

Salzmann preschte vor

Bereits am Freitag hat der Berner SVP-Ständerat Werner Salzmann seine Kandidatur bekannt gegeben. Er habe das Anforderungsprofil studiert und sei zum Schluss gekommen, dass er es erfülle. Die SVP Mittelland Nord meldete Salzmanns Bewerbung bei der Kantonalpartei an, welche das an die Findungskommission weiterleiten wird.

Der 59-jährige Salzmann ist Chefexperte bei der Steuerverwaltung des Kantons Bern. Er ist seit 2019 Ständerat, zuvor war er während einer Legislatur Nationalrat. Salzmann war früher Präsident der kantonalen SVP.

Das letzte Wort in Sachen Bundesratskandidatur hat die SVP-Fraktion der Bundesversammlung. Deren Nomination erfolgt voraussichtlich am 18. November. Die Wahl der neuen Bundesrätin oder des neuen Bundesrats findet in der Wintersession der Eidgenössischen Räte am 7. Dezember statt. (sda)