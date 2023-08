Sony greift ein: SVP-Tanzvideo bereits nicht mehr aufrufbar

Mehr «Schweiz»

Seit Montagmorgen tanzten Magdalena Martullo-Blocher, Thomas Aeschi und Co. fröhlich durch das neuste SVP-Wahlkampf-Video mit dem Namen «Das isch d'SVP».

Doch nun ist der Spuk vorbei: Das Video ist auf YouTube nicht mehr abrufbar. Es erscheint der Hinweis:

«Dieses Video ist aufgrund einer Beschwerde wegen Urheberrechtsverletzung von Sony Music Publishing nicht mehr verfügbar.»

Der Hintergrund: Der Refrain des Liedes erinnert an den Welthit «We Are Family» von Sister Sledge. Das war auch Patrick Karpiczenko, bekannt aus der SRF-Satiresendung «Deville», aufgefallen. Via Twitter wandte er sich direkt an Nile Rodgers, den Komponisten des Songs:

CH Media sprach Thomas Matter auf die Ähnlichkeit der beiden Songs an. Dieser meinte: «Ich habe den Text geschrieben und das Lied selbst komponiert.» Der Song habe mit «We Are Family» nichts zu tun. Und weiter:

«Wenn man mir tatsächlich vorwirft, ich hätte mich mit fremden Federn geschmückt, dann könnte kein einziger neuer Pop-Hit mehr erscheinen. Ausserdem verdienen wir kein Geld mit diesem Song.»

SVP-Nationalrat und Hobby-DJ Thomas Matter.

Weder Nile Rodgers noch Sony Music haben sich bislang zum SVP-Tanzvideo geäussert.

Im Video tanzen SVP-Grössen wie Marco Chiesa und Andreas Glarner im Takt, auch Bundesrat Rösti hat einen Kurzauftritt mit Sonnenbrille. Ein paar ausgewählte Textstellen:

«Tanz mit dä SVP! Tanzä duet doch niemerdem weh!»

oder auch

«Geiler, steiler und no viel me! Hey – das isch d’SVP!»

Doch vorerst ist das Video von YouTube und Co. verbannt. (mlu)