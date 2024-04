Streit in der Jungen SVP – jetzt spricht Sarah Regez

Dabei bedeute Demokratie, dass man sich eine Meinung bilde – und das könne man nur, wenn man sich Meinungen anhöre. Sie selbst sei in ihren Ansichten schon sehr gefestigt und lasse sich daher nicht so einfach beeinflussen.

«In unserer Gesellschaft hat sich die undemokratische und in meinen Augen linksradikale Annahme durchgesetzt, dass man sich mit gewissen Personen nicht mehr abgeben und mit gewissen Meinungen und Themen nicht befassen darf, sonst wird man in eine Ecke gestellt.»

In ihrem dreiminütigen Monolog verzichtet Regez darauf, sich von Sellner oder der Jungen Tat zu distanzieren. Beide erwähnt sie nicht einmal. Sie sagt aber sinngemäss, dass man sich in der Demokratie verschiedene Ansichten anhören könne und solle - und meint damit offensichtlich auch die rechtsextremen Weltbilder von Sellner und der Jungen Tat.

Regez geht in ihrem Tiktok-Video nicht näher darauf ein, äussert sich auch nicht zum Treffen mit Sellner. Stattdessen wird sie grundsätzlich. «Je mehr die Geschichte voranschreitet, desto weniger geht es um meine Person», sagt sie. Es gehe vielmehr um die Frage: «Wollen wir in der Schweiz weiterhin einen demokratischen Diskurs zulassen oder nicht?»

«Ich will verreisen! Wo auf der Welt hat es euch am besten gefallen?»

Jetzt nimmt der Skyguide-Chef Stellung zur Pannenserie und zur Kritik seiner Fluglotsen

Alex Bristol, Chef der Flugsicherungsfirma Skyguide, ist mit einer Häufung von Zwischenfällen konfrontiert. Im Gespräch sagt er, wie es dazu gekommen ist – und warnt vor einem chaotischen Sommer an europäischen Flughäfen, der noch schlimmer als 2023 werden dürfte.

Ende 2023 titelte CH Media: «Was ist los bei Skyguide?» Grund für die Schlagzeile waren Recherchen, die eine Häufung von Zwischenfällen bei der Schweizer Flugsicherungsbehörde in Bundesbesitz zum Vorschein brachten. Dies, nachdem am 15. Juni 2022 der historische «Clear the Sky»-Entscheid getroffen wurde, die Sperrung des gesamten Schweizer Flugraums aufgrund eines technischen Fehlers. Während rund fünf Stunden ging nichts mehr am Schweizer Himmel. Dieses Jahr folgten weitere Pannen, wie zum Beispiel Ende Februar, als Funkprobleme den Flugbetrieb in Zürich einschränkten (s. Chronologie am Ende des Artikels). Nun nimmt Skyguide-Chef Alex Bristol erstmals Stellung.