Tag 2 beim «Bundesratsreisli» – (preislicher) Höhepunkt ist diese Bluse von KKS

Mehr «Schweiz»

Am Freitag trat der Bundesrat seinen zweiten Teil des traditionellen «Bundesratsreislis» an. Nach dem traditionellen Apéro in Rapperswil-Jona und dem Ausflug nach Quinten vom Freitag stand heute ein Tag in St.Gallen auf dem Programm – unter anderem war eine Führung durch die Stiftsbibliothek geplant.

Wie es sich für Promis gehört, zeigten sich sämtliche Regierungsmitglieder am Freitag mit neuen Outfits. Dabei scheinen sich die Bundesrätinnen und Bundesräte das verheerende Feedback der watson-Userschaft vom Donnerstag zu Herzen genommen zu haben. Martin Pfister wechselte (abgesehen von Hut und Schuhen) von seinem sandfarbigen Outfit vom Vortag in ein hellblaues Hemd, Ignazio Cassis präsentierte sich mit südländischem Flair mit Sonnenbrille, schwarzem Gillet und Beret.

Gute Laune bei Verteidigungsminister Martin Pfister. Bild: keystone

FDP-Bundesrat Ignazio Cassis gönnt sich ein Gläschen Wein. Bild: keystone

Für Aufsehen sorgte aber vor allem eine Bundesrätin: Karin Keller-Sutter, die schon am Donnerstag im watson-Rating am besten abgeschnitten hatte. Die St.Gallerin zeigte sich in St.Gallen in einer Bluse mit dem Aufdruck von – natürlich, St.Gallen. Wie ein Blick auf den Online-Shop von Akris zeigt, scheint die Finanzministerin dafür tief ins Portemonnaie gegriffen zu haben: stolze 1090 Euro (gut 1020 Franken) kostet die Bluse inklusive Halstuch.

Karin Keller-Sutter mit St.Gallen-Look in St.Gallen. Bild: keystone

Ebenfalls in einem auffälligen – aber preiswerterem – Outfit zeigte sich SP-Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider. Die Jurassierin zeigte sich in einem schwarz-weiss gemusterten Kleid von Fox's – der Preis liegt bei gut 200 Franken. Ihr Parteikollege Beat Jans trat derweil in amerikanischem Look auf: Sein Polo-Shirt ist von der Marke Vuori aus den USA, dem Heimatland seiner Frau Tracy. Online ist das Shirt für 78 Dollar (gut 62 Franken) zu haben.

Elisabeth Baume-Schneider zeigt sich trotz mässigem Wetter in der Ostschweiz im sommerlichen Look. Bild: keystone

Ob es um den Style ging? Ein junger Mann im Pre-Selfie-Gespräch mit Beat Jans. Bild: keystone

Outfit-technisch keine Überraschungen gab es derweil im SVP-Lager. Albert Rösti zeigte sich in klassisch ländlichem Style mit kariertem Hemd.

Albert Rösti posiert für ein Foto. Bild: keystone

Das Programm des Bundesrats dauert noch bis Freitagabend. Zum Abschluss des Programms stehen laut Bundeskanzlei in St. Gallen noch ein Spaziergang und ein Essen im kleinen Kreis an. Die diesjährige Reise war die insgesamt fünfte in der Amtszeit einer Bundespräsidentin oder eines Bundespräsidenten aus dem Kanton St. Gallen. Bundesratsreisen führt die Landesregierung seit 1957 durch.

Das Outfit von Wirtschaftsminister Guy Parmelin können wir nicht bewerten. Der Romand war am zweiten Tag scheinbar abwesend. (dab)