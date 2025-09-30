wechselnd bewölkt10°
DE | FR
burger
Schweiz
SVP

Ehemaliger Aargauer SVP-Grossrat bleibt in Untersuchungshaft

Ehemaliger Aargauer SVP-Grossrat bleibt weiter in Untersuchungshaft

30.09.2025, 09:1730.09.2025, 09:17

Ein im Herbst 2023 wegen des Verdachts auf sexuelle Handlungen mit Kindern festgenommener ehemaliger Aargauer SVP-Grossrat bleibt weiterhin in Untersuchungshaft. Das Zwangsmassnahmengericht hat diese um sechs Monate bis Ende März 2026 verlängert.

Stacheldraht saeumen die Mauern an einem Medientermin ueber den Modellversuch der U-Haft im Ausbildungszentrum Meilen, aufgenommen am Dienstag, 25. Juni 2024 in Meilen. Die Kantone Zuerich und Bern wo ...
Der ehemalige Aargauer Grossrat wurde 2023 wegen mutmasslicher sexueller Handlungen mit Kindern festgenommen. (Symbolbild)Bild: keystone

Die Aargauer Staatsanwaltschaft bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA einen entsprechenden Bericht des SRF-Regionaljournals Aarau/Solothurn vom Dienstag.

Zum Stand des Verfahrens und den Vorwürfen, die im Zuge der Untersuchung abgeklärt werden, machte die Staatsanwaltschaft keine weiteren Angaben. Bei einer allfälligen Anklageerhebung dürfte entsprechend informiert werden.

Die Staatsanwaltschaft wird aber wohl eine längere Freiheitsstrafe beantragen. Denn gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung darf eine Untersuchungshaft grundsätzlich nicht länger dauern als die zu erwartende Freiheitsstrafe. Andernfalls müsste der Mann entsprechend entschädigt werden.

Das frühere Mitglied des Aargauer Kantonsparlaments, das nach seiner Verhaftung zurücktrat, sitzt mittlerweile seit zwei Jahren in Untersuchungshaft. Sechs weitere Monate könnten nun hinzukommen, sofern die Staatsanwaltschaft ihre Untersuchung nicht früher beendet. (sda)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Palästina
1 / 6
Palästina

Immer mehr westliche Staaten anerkennen Palästina als Staat.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Dylan O'Brien im Interview über Therapie
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Die Schlussresultate sind da – so hat deine Gemeinde abgestimmt
2
Glückspilz knackt Euro-Millions-Jackpot von knapp 122 Millionen
3
Keller-Sutter: Eigenmietwert-Reform dürfte frühestens 2028 in Kraft treten
4
Warum Putin in argen Nöten ist
5
JSVP-Fiechter fordert wegen der Swisscom neue Abstimmung – so reagiert ein Politologe
Meistkommentiert
1
Digitale Skepsis in einer digitalisierten Gesellschaft
2
«Wenn ich über unsere Zukunft sprechen will, sagt sie nur ‹mal luege›»
3
So geht es mit der E-ID weiter – und ab wann du sie benutzen kannst
4
«Können uns keine Ferien mehr leisten» – das Tessin leidet unter den Krankenkassenprämien
5
Ärger in Tourismuskantonen – der Zweitwohnungssteuer droht bereits Widerstand
Meistgeteilt
1
Blackout in Belgorod nach ukrainischem Angriff ++ massive russische Luftangriffe
2
Du magst Nutella? Dann solltest du schnell nach Malmö aufbrechen
3
Trump will 100 Prozent Zölle auf ausländische Filme
4
Wahrscheinlich schafft es nur Alcaraz in dieser Situation, noch einen Punkt zu machen
5
Jugendproteste stürzen Regierung – Madagaskars Präsident entlässt Minister
Von Sonne bis Schnee – das Wetter bleibt abwechslungsreich
Der Nebel ist im Flachland zurück, in der Höhe sowie im Tessin ist der Himmel vorwiegend wolkenlos. Aber auch in der Südschweiz ziehen bald wieder Wolken auf. Doch es gibt auch freundliche Entwicklungen:
Zur Story