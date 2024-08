Swiss-Flug von Zürich nach Göteborg muss wegen kaputter Scheibe landen

Der Flug einer Maschine der Swiss von Zürich nach Göteborg wurde am Donnerstag unterbrochen. Wegen Rissen in der Cockpitscheibe musste das Flugzeug in Hannover landen.

Wie die Swiss auf Anfrage von «20 Minuten» mitteilt, hatten sich an der äusseren Schicht in Teilen der Windschutzscheibe Risse gebildet. An Bord der Maschine befanden sich 123 Passagiere und fünf Besatzungsmitglieder. Es habe zu keiner Zeit eine Gefahr für Fluggäste und Besatzungsmitglieder bestanden. Die Piloten hätten sich laut Swiss als reine Vorsichtsmassnahme für die Ausweichlandung in Hannover entschieden.

Wie eine Passagierin berichtet, war das Flugzeug mit einer Verspätung von 30 Minuten in Zürich gestartet. Auf dem Flug seien die Passagiere informiert worden, dass wegen einer technischen Störung ein Flughafen zur ausserordentlichen Landung gesucht werde. 20 Minuten später sei das Flugzeug in Hannover gelandet. Alles sei reibungslos abgelaufen. Den Piloten spricht die Frau Lob aus: «Sie haben die Situation souverän gemeistert.»

(osc)