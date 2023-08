Ein Unwetter beschädigte Autos und Gebäude bei Locarno, 26. August 2023. Bild: keystone

Im Tessin fiel in 48 Stunden so viel Regen, wie sonst in einem Monat

Im Tessin schüttet es weiter. Lokal seien in den vergangenen 48 Stunden so viel Regen gefallen, wie sonst im Durchschnitt im ganzen Monat August, so Meteo News auf X (ehemals Twitter).

In Biasca TI ist die Feuerwehr wegen Überschwemmungen in Kellern und Untergeschossen allein am Sonntag bereits 30 Mal ausgerückt. Das Gebiet im Norden des Tessins ist eine der am stärksten betroffenen Gebiete der schweren Unwetter.

Das von den starken Regenfällen besonders betroffene Gebiet erstrecke sich bis nach Lodrino und Osogna, sagte ein Sprecher der Feuerwehr von Biasca am Sonntag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Es stünden 50 Feuerwehrleute im Einsatz.

Viele Gewässer stossen aufgrund dieser Regenmengen an ihre Grenzen. Der Bund warnt vor «unkontrolliertem Wasserabfluss» in den betroffenen Gebieten. In Biasca selber sei der Fluss Froda stark angeschwollen und müsse ständig überwacht werden. Wenn dieser über die Ufer träte, würde das angrenzende Industriegebiet überschwemmt.

Zudem könne es zu Felsstürzen, Erdrutschen oder Störungen bei der Energieversorgung kommen. Bei Malvaglia im Val Blenio sei nach einem Erdrutsch ausserdem eine Strasse gesperrt worden.

Noch bis Montagmittag ist mit heftigen Regenfällen und Gewittern zu rechnen. (yam/sda)