Ehemaliger Ständerat Dick Marty im Alter von 78 Jahren gestorben

Dick Marty. Bild: KEYSTONE

Der ehemalige Tessiner Ständerat Dick Marty ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Wie die Tessiner Zeitung LaRegione berichtet, sei der ehemalige Staatsanwalt am Donnerstag nach langer Krankheit in seinem Haus in Fescoggia verstorben. Die Zeitung beruft sich bei der Meldung auf Martys familiäres Umfeld. (jaw)

Update folgt ...