Autobahn A2 im Tessin wegen Unfall vorübergehend gesperrt

Die Autobahn A2 im Tessin ist am Samstagnachmittag in nördlicher Richtung zwischen Quinto und Airolo vorübergehend gesperrt worden. Der Grund war ein Unfall.

Vor Ort war ein Notarztteam im Einsatz, wie der TCS (Touring Club Schweiz) auf Twitter schrieb. In der Folge bildete sich ein zwei Kilometer langer Stau, wie es kurz nach 18 Uhr hiess.

Zwischen Amsteg und Göschenen im Kanton Uri betrug die Staulänge Richtung Süden bis 15 Uhr nie mehr als fünf Kilometer. Die Wartezeit betrug bis zu 50 Minuten.

Grosse Verkehrsbehinderungen

Von Juli bis Mitte September müssen Autofahrerinnen und -fahrer wegen des Ferienverkehrs an den Wochenenden mit grossen Verkehrsbehinderungen rechnen. Dies liegt laut dem Bundesamt für Strassen (Astra) einerseits am Nachholbedürfnis für Ferienreisen nach den Coronavirus-bedingten Einschränkungen sowie an Problemen an Flughäfen. In zehn Kantonen haben zudem die Schulferien mindestens teilweise bereits begonnen.

Richtung Süden erwartet das Astra vor allem im Juli und August Staus und Behinderungen, wie es am Freitag mitteilte. Richtung Norden dürfte es von Mitte Juli bis Mitte September stocken.

(dsc/sda)