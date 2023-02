Freiheitsstrafe für Lehrer in Lugano wegen Sex mit Minderjährigen

Der heute 40-jährige Mann war im vergangenen September nach einer ersten Befragung festgenommen worden. Da er lediglich sechs Monate der teilbedingten Strafe absitzen muss, wird er bereits am 6. März auf freien Fuss gesetzt, wie der Richter vorrechnete. (rbu/sda)

Der Mann gab vor Gericht alle Straftaten zu. Er entschuldigte sich bei den Opfern und seinen ehemaligen Kollegen an der Mittelschule. Er sei sich bewusst, dass er es bei der Lehrer-Schülerinnen-Beziehung hätte belassen müssen. «Das alles war ein Fehler.»

An der betroffenen Mittelschule in der Region Lugano seien bereits seit längerer Zeit Gerüchte kursiert, die besagten, der Lehrer sei pädophil. Schon nur deshalb hätte der Mann Distanz zu seinen Schülerinnen wahren müssen. Dies habe er jedoch nicht getan, im Gegenteil.

Die Verhandlung in Lugano fand im abgekürzten Verfahren statt. Da der Beschuldigte alle Delikte zugab, wurde die Anklageschrift zum gemeinsamen Urteilsvorschlag der Parteien. Diesem stimmte das Gericht nach einer kurzen Beratung zu.

In Lugano ist am Donnerstag ein ehemaliger Schuldirektor wegen sexueller Beziehungen mit Minderjährigen zu einer teilbedingten dreijährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Sechs Monate davon muss er unbedingt verbüssen. Der vorsitzende Richter bezeichnete die Schuld des 40-Jährigen als «leicht».

