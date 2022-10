Bischof der Diözese Lugano tritt per sofort zurück

Das Amt des Bischofs habe er seinerzeit bei seinem Antritt aus vollem Herzen angestrebt. Nach langer Überlegung habe er sich jedoch zum Wohle der Diözese entschieden, das ihm anvertraute Mandat wieder in die Hände des Heiligen Vaters zurückzulegen.

In den letzten beiden Jahren habe er eine grosse innere Müdigkeit gespürt. Die Belastung und die grosse Anspannung, die das Amt eines Bischofs mit sich bringe, habe ihm zugesetzt, gestand Lazzeri vor den Medien.

Lazzeri habe während neun Jahren im Dienste des kirchlichen Lebens in der Schweiz gestanden. Er habe sich insbesondere in der theologischen Forschung und Ausbildung engagiert.

Der 59-jährige Bischof Valerio Lazzeri, der für die Diözese Lugano tätig ist, tritt per sofort zurück. Die Schweizer Bischofskonferenz bedauert den Rücktritt, wie sie am Montag mitteilte.

Nach neun Jahren im Amt tritt Bischof Valerio Lazzeri nun per sofort zurück.

Nach neun Jahren im Amt tritt Bischof Valerio Lazzeri nun per sofort zurück.

