14 Kilometer Stau am Gotthard in Richtung Norden

Eine Umleitungsempfehlung sei nicht möglich, teilte der Verkehrsdienst des TCS auf seiner Internetseite mit. Denn die Ausfahrten Faido TI und Quinto TI seien für den Durchgangsverkehr wegen Verkehrsüberlastung gesperrt. Schon am Mittwoch und Donnerstag hatte es für die Reise in den Süden vor dem Gotthard-Tunnel lange Staus gegeben. (sda)

Bei Absturz eines Segelflugzeugs in der Region des Sanetsch oberhalb von Savièse VS ist am Samstagnachmittag der Pilot ums Leben gekommen. Er befand sich allein an Bord.