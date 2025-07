Im Schwimmbad von Porrentruy im Jura ist «Ausländern» der Eintritt untersagt. Bild: keystone

Das Schwimmbad von Porrentruy sorgt nach seinem Ausländerverbot auch in Paris für Aufsehen

Dass «Ausländer» das Betreten des Schwimmbads in Porrentruy verboten ist, sorgt in der Schweiz und in Frankreich für Aufsehen. watson traf sich am Montag mit dem Bürgermeister der jurassischen Stadt, Philippe Eggertswyler, und besuchte anschliessend den Club Ados in Delle auf der anderen Seite der Grenze.

Antoine Menusier

Ein Team von TF1 sollte am Montag, dem 7. Juli, eine Reportage im Schwimmbad von Porrentruy machen. «Angesichts des für heute angekündigten miesen Wetters habe ich ihnen vorgeschlagen, es auf Donnerstag zu verschieben. Dann soll es wieder schön und warm werden», sagt Philippe Eggertswyler, der Bürgermeister jener jurassischen Stadt, die in der Schweiz und in Frankreich derzeit in aller Munde ist: Porrentruy.

Anfang Juli beschloss die Exekutive von Bruntrut mit der Mehrheit ihrer sieben Mitglieder eine ungewöhnliche Massnahme, nämlich, Ausländer ohne Niederlassungs- oder Arbeitsbewilligung in der Schweiz, Touristen ausgenommen, den Besuch des städtischen Schwimmbads zu untersagen. Der Grund dafür waren Unhöflichkeiten, die von «Banden» aus dem benachbarten Frankreich begangen wurden.

Für kommenden Donnerstag, den 10. Juli, wird daher der erste französische Fernsehsender TF1 in Porrentruy erwartet. Am selben Tag sollte der Bürgermeister in seinem Büro im Rathaus mit der schönen Barockfassade aus dem 18. Jahrhundert Besuch von Matthieu Bloch erhalten, dem Abgeordneten des dritten Wahlkreises des Nachbardepartements Doubs, zu dem auch Montbéliard gehört, eine Stadt mit kleinen Problemsiedlungen.

«Er möchte mich treffen», sagt Philippe Eggertswyler, 56 Jahre alt, schlanke Erscheinung, in Jeans und Sweatshirt gekleidet. Matthieu Bloch gehört der UDR-Fraktion an, die sich von der rechten Partei Les Républicains abgespalten hat, um bei den vorgezogenen Parlamentswahlen 2024 ein Bündnis mit dem Rassemblement National einzugehen.

Nachwirkungen in Paris

In Frankreich und in der Schweiz ist die Aufregung seit Tagen gross. Das erste Schwimmbadverbot für «Ausländer», das 2020 von derselben Stadtverwaltung aus denselben Gründen erlassen wurde, hatte keine derartige Aufregung ausgelöst.

Selbst in Paris wird über das Schweizer Schwimmbad diskutiert. Bild: keystone

In Paris gibt die Schweizer Botschafterin Tania Cavassini am Montagabend einen Empfang. Der Abgeordnete Matthieu Bloch, Vizepräsident der französisch-schweizerischen Freundschaftsgruppe in der Nationalversammlung, wird daran teilnehmen, wie sein Umfeld gegenüber watson erklärte.

Die Affäre um das Schwimmbad in Porrentruy, die nicht ohne diplomatische Folgen ist und in der Schweiz die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus auf den Plan gerufen hat, sollte bei dieser Gelegenheit angesprochen werden. Die französisch-schweizerischen Freundschaftsgruppen der Nationalversammlung und des Senats, die sich zu diesem Zeitpunkt treffen, werden sich sicherlich am Dienstag damit befassen.

«Straftäter, Gesindel»

Am Sonntagabend interviewte CNews Lionel Maitre, den Verantwortlichen für Freizeitpolitik des Syndicat intercommunal du district de Porrentruy (SIDP), der als solcher an der Entscheidung über das Schwimmbad beteiligt war, in einem Duplex-Interview. Der französische Sender, der als rechtsextrem eingestuft wird, hörte dem Vertreter der Schweizer Demokratie zu, in der alles einfacher zu sein scheint als in Frankreich.

«Wie nennen Sie diese jungen Leute aus Frankreich, die sich schlecht benehmen?», fragte der Moderator. Lionel Maitre, Bürgermeister von Boncourt an der französischen Grenze, antwortete wie aus der Pistole geschossen: «Sie sind Straftäter, Gesindel.»

«Weder Fremdenfeindlichkeit, noch Rassismus»

Für Philippe Eggertswyler ist jedoch klar, dass es in der Entscheidung «weder Fremdenfeindlichkeit noch Rassismus» zugrunde liegt.

«Wir haben einen Erlass mit universeller Gültigkeit erlassen, der sich gegen alle nicht-schweizerischen Personen richtet, mit Ausnahme von Ausnahmen. Französische Grenzgänger maghrebinischer Herkunft, die eine helvetische Arbeitsbewilligung haben, können ins Schwimmbad von Porrentruy kommen.»

Er versichert:

«Unsere Entscheidung zielt nicht auf Gesichter, sondern auf inakzeptables Verhalten» Philippe Eggertswyler

Letzte Woche hatte Lionel Maitre watson über verbotene Verhaltensweisen wie Belästigung, verbale und körperliche Gewalt, Baden in Unterwäsche usw. informiert.

Der Eingang wird nun von Sicherheitsangestellten kontrolliert. Bild: keystone

Philippe Eggertswyler berichtet von einer Familie, die vom Schwimmen kam und ihre Sachen nicht mehr fand, weil die unerwünschten Jugendlichen sie an einen anderen Ort gebracht hatten. Von den rund 20 festgenommenen Personen stammten fast alle aus dem benachbarten Frankreich, mit dem Profil «Migrationshintergrund».

Philippe Eggertswyler, gewählter PCSI, die Unabhängige Christlich-Soziale Partei, ein Ableger der früheren CVP, wollte das Schwimmbad in Porrentruy nicht in eine Art überwachtes Lager verwandeln, «mit Hundeführern, die im Becken patrouillieren, und Lieferwagen, die außerhalb des Beckens stehen».

«Ich wollte nicht, dass Kinder oder Eltern mit ansehen müssen, wie Straftäter von Sicherheitsleuten zu Boden gerissen werden. Das ist nicht der Grund, warum sie ins Schwimmbad kommen» Philippe Eggertswyler

Der Bürgermeister lehnt Moralpredigten ab.

«Im Zivilberuf bin ich Erzieher und leite eine Einrichtung, die gerade Jugendliche mit manchmal gewalttätigem Verhalten aufnimmt. Aus Erfahrung weiss ich, dass ein Erzieher allein nichts gegen Banden ausrichten kann, wie wir sie im Schwimmbad festgestellt haben. In unserem Beruf ist die Prävention von entscheidender Bedeutung, aber manchmal muss man auch handeln, indem man einfach ‹Nein› sagt.»

Etwa 15 km von Porrentruy entfernt liegt Delle in Frankreich, gegenüber von Boncourt, der Speisekammer der Schweizer Grenzgänger, wo alles reichlich vorhanden und billiger ist.

In La Voinnaie, einem beliebten Viertel, in dem sich vor etwa 50 Jahren Einwandererfamilien niedergelassen haben, die zum Arbeiten nach Frankreich gekommen sind, wachen Viviane, die Chefin, und Mourad, ihr Stellvertreter, über den Club Ados, eine Einrichtung für Teenager. Sie müssen darauf bestehen, dass sie sich zur Situation äussern wollen. «Wir sind unpolitisch und laizistisch, ich betone laizistisch», sagt Viviane.

«Wir nehmen unsere Jugendlichen im Alter von 14 bis 18 Jahren nicht mit ins Schwimmbad von Porrentruy. Vor einigen Jahren wurde der Club Ados de La Voinaie wegen Gewalttätigkeiten aus dem Schwimmbad in Delle verbannt, aber das ist jetzt vorbei.» Verantwortliche des Ados Clubs

Unter den Kindern, die sich am Montagmorgen im Club Ados versammelt haben, sind sowohl braune als auch blonde Köpfe. Man glaubt zu verstehen, dass Schwimmbäder Orte sind, die man meiden sollte oder bei denen man sich nicht darauf verlassen kann, dass sie für die Öffentlichkeit geöffnet werden.

Also gehen sie im Sommer zum Baden in die Freizeitanlage von Brognart oder Malsaucy, die beide in der Nähe liegen. Das «Highlight» in diesem Jahr wird jedoch die Ferienwoche im Parc des Eaux-Vives in Huningue im Elsass sein. Alle freuen sich darauf.