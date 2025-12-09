Nebel
Leblose Frau im Lago Maggiore bei Ascona gefunden

Fishermen are silhouetted against the sun as they make their way with a fishing boat on Lake Lago Maggiore during high temperatures, near Locarno, southern Switzerland, Tuesday, June 24, 2025. (KEYSTO ...
Gemäss einer ersten Einschätzung der Polizei ist die Frau beim Schwimmen ertrunken.Bild: KEYSTONE

09.12.2025, 18:2509.12.2025, 18:25

Eine 78-jährige Frau ist am Montag bei Ascona TI im Lago Maggiore ums Leben gekommen. Die Frau war gemäss Informationen der Tessiner Kantonspolizei deutsche Staatsbürgerin, wohnte aber in der Region Locarno.

Der Notruf sei am Montag kurz vor 10.30 Uhr eingegangen, weil die Schwimmerin nicht ins öffentliche Strandbad Ascona zurückkehrte, heisst es in einer Medienmitteilung der Tessiner Kantonspolizei. Gemäss einer ersten Einschätzung der Polizei sei die Frau beim Schwimmen ertrunken.

Bei der Suche nach der 78-Jährigen habe neben der Tessiner Kantonspolizei auch die Kommunalpolizei Ascona geholfen. Der Leichnam der Frau wurde kurz vor 15.30 Uhr in der Nähe des Porto Patriziale von Ascona gefunden. (sda)

