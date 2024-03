SVP-Stadtrat Dominik Reis tritt per sofort zurück

Reis soll gemäss Berichten der «Thurgauer Zeitung» vor seiner Festnahme verstörende und bedrohliche Mitteilungen an seine Stadtratskolleginnen und -kollegen verschickt haben. Ausserdem soll er verhaltensauffällig im öffentlichen Raum in Erscheinung getreten sein und etwa das Stadthaus beschmiert haben. (rbu/sda)

Reis informierte den Stadtpräsidenten schriftlich von seinem sofortigen Rücktritt aus persönlichen Gründen. Dies schrieb die Stadt Romanshorn am Donnerstag in einer Mitteilung. Von Mitte September 2023 bis heute war Reis für seine Tätigkeit im Stadtrat zu 100 Prozent krankgeschrieben.

Der Romanshorner Stadtrat Dominik Reis (SVP) ist per sofort zurückgetreten. Im vergangenen September war er von der Polizei abgeführt und einem Facharzt zugeführt worden.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

SVP-Nationalrat und Asylchef Andreas Glarner verlor die Nerven und stellte zwei Twitterinnen mit Bild an den Facebook-Pranger , mit dem beleidigenden Kommentar: «Ich verstehe irgendwie schon, dass sie links und feministisch sind.» Die beiden hatten ihn wiederholt aufgefordert, seine falsche Behauptung zu korrigieren, der Bund hätte in Chiasso Pensionäre rausgeschmissen, um Platz für 500 Asylsuchende zu schaffen.

Israel unerbittlich: Werden jeden Ort in Gaza erreichen +++ Blinken ermahnt Israel erneut

Dieser SVP-Nationalrat will dem Bundesrat den Teuerungsausgleich streichen

EU einigt sich auf Waffenlieferungen ++ Russland will AKW Saporischschja behalten

A2 gesperrt wegen Lastwagenbrand zwischen Amsteg und Wassen UR

Ein Lastwagen ist in der Nacht auf Donnerstag auf der A2 zwischen Amsteg und Wassen UR in Vollbrand geraten. Die Autobahn war aufgrund der Löscharbeiten in beide Richtungen gesperrt, wie die Kantonspolizei Uri mitteilte.

Ob es beim Fahrzeugbrand Verletzte gab, war nach 2 Uhr nachts nicht bekannt. Die Löscharbeiten seien noch im Gange, sagte ein Sprecher der Kantonspolizei Uri auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.