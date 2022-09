Thurgauer wird Weltmeister im Ballonfahren

Meteoschweiz gab bekannt, passenderweise trage das derzeit in Slowenien wetterbestimmende Hochdruckgebiet den Namen «Stefan». Der 1981 geborene Zeberli ist laut den Organisatoren der Weltmeisterschaft die Weltnummer 1 in diesem Sport . (sda)

Es gehe nicht um Bestzeiten, Weiten oder Höhen, sondern um die Fähigkeit, den Ballon bei verschiedenen Wetterbedingungen möglichst gut zu dirigieren, heisst es auf der Webseite der WM-Organisatoren. Taktik und Strategie sei entscheidend. Fünf weitere Schweizer Pilotinnen und Piloten waren am Start.

Der Schweizerische Ballonverband vermeldete den Erfolg am Freitag. In der Gegend um Murska Sobota galt es für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, während mehrerer Fahrten insgesamt 32 Aufgaben zu erfüllen. Die Wettkampfteilnehmer mussten beispielsweise zeigen, wie gut sie den Ballon über einem bestimmten Gebiet kontrollieren können.

Der im st. gallischen Andwil wohnhafte Thurgauer Stefan Zeberli ist in Slowenien Weltmeister im Heissluft-Ballonfahren geworden. Der siebenfache Schweizer- und fünffache Europameister setzte sich gegen rund hundert Konkurrentinnen und Konkurrenten durch.

