Junge SVP Thurgau prüft Parteiausschluss von «Junge Tat»-Mitglied

Im Bericht des «Sonntagsblicks» steht, dass das Mitglied der «Jungen Tat» an Wahlplakaten für die Junge SVP Thurgau mitgearbeitet habe.

Die Junge SVP des Kantons Thurgau will den Parteiausschluss eines Mitglieds prüfen, das auch zur rechtsextremen Gruppierung der «Jungen Tat» gehört. Die Partei reagiert damit auf eine Veröffentlichung des «Sonntagsblicks».

Der Kantonsrat hat am Montag entschieden, die «Uferinitiative» zur Ablehnung zu empfehlen. Die Debatte war auch von Neid(-vorwürfen) geprägt. Die Initiantin warf aber ein: «Es geht nicht um Klassenkampf.»

Der Kantonsrat hat am Montag entschieden, die «Uferinitiative» des Vereins «Ja zum Seeuferweg» zur Ablehnung zu empfehlen. Diese Initiative, die von links-grüner Seite unterstützt wird, fordert bis 2050 einen durchgehenden Uferweg am Zürichsee, wenn nötig mithilfe von Enteignungen. Abgestimmt wird am 3. März 2024.