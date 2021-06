Schweiz

Thurgau

Leichtes Erdbeben bei Steckborn TG



Leichtes Erdbeben bei Steckborn TG

In der Umgebung von Steckborn TG hat am frühen Mittwochmorgen die Erde gebebt. Laut dem Schweizerischen Erdbebendienst an der ETH Zürich hatte das Beben eine Stärke von etwa 3.0 auf der Richterskala.

01:45 Erdbeben mit einer Stärke von etwa 3.0 bei Gaienhofen D. Möglicherweise spürbar. Keine Schäden zu erwarten. https://t.co/m3VwLusM5O — Erdbebendienst (@seismoCH_D) June 30, 2021

Das Beben ereignete sich in Gaienhofen auf der deutschen Seite des Bodensees um 01.45 Uhr Lokalzeit. Es dürfte in der Nähe des Epizentrums deutlich verspürt worden sein. Schäden seien bei einem Beben dieser Stärke in der Regel nicht zu erwarten. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Erdbeben in Kroatien: Kleinstädte in Trümmern, Kind getötet 1 / 11 Erdbeben in Kroatien: Kleinstädte in Trümmern, Kind getötet quelle: keystone Schweres Beben erschüttert Türkei und Kos Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter