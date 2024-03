Rund 500 Personen nehmen in Märstetten Abschied von Freddy Nock

Mehr «Schweiz»

Bild: keystone

Rund 500 Trauergäste haben am Montagnachmittag in einem Zirkuszelt in Märstetten TG eingefunden, um vom verstorbenen Hochseil-Artisten Freddy Nock Abschied zu nehmen.

Unter den Gästen befanden sich nebst Mitgliedern der Familie auch zahlreiche Artisten und Vertreter von verschiedenen Zirkussen sowie Prominenz wie etwa Musiker Pepe Lienhard oder Ex-Boxer Stefan Angehrn.

«Freddy ist nun auf seinem Hochseil zu Gott hinaufgestiegen», sagte Seelsorger Adrian Bolzern. Die Bühne war geschmückt mit Blumen und Kerzen sowie Bildern des Verstorbenen.

Adrian Bolzern, Seelsorger der Zirkusleute, Schaustellenden und Markthändler der Schweiz, organisierte die öffentliche Gedenkfeier zur Würdigung des Lebens von Freddy Nock unter Mitwirkung von Vater Alfred Nock. Der Anlass wurde gestaltet mit Reden und einem Film sowie der Musik von Elvis Presley.

Am 7. Februar war Freddy Nock im Alter von 59 Jahren tot in seiner Wohnung in Uerkheim AG aufgefunden worden. (sda)