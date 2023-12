Dürfen Kühe noch Glocken tragen? Berner Gemeinde stimmt nun über «Kuhglockengebimmel» ab

In der 5000-Einwohner-Gemeinde Aarwangen treffen nach Einschätzung der Behörden Stadt und Land aufeinander, nachdem in den vergangenen Jahren etliche Neubauten dazugekommen waren. Zwei Paare legten Beschwerde gegen Lärm von Kuhglocken ein, worauf als Gegenreaktion die Initiative für die Pflege des Glockengeläuts in Aarwangen mit über tausend Unterschriften zusammenkam.

Die Gemeindeinitiative «Pflege des Glockengeläutes in Aarwangen» sei angenommen worden, hiess es am Abend auf der Homepage der Gemeinde. Der Gemeinderat werde nun ein entsprechendes Reglement erarbeiten und einer nächsten Gemeindeversammlung zur Beschlussfassung unterbreiten.

Die Gemeinde Aarwangen BE wird über Kuhglockengebimmel abstimmen. Das beschloss die Gemeindeversammlung am Montagabend.

An ihnen scheiden sich in der Schweiz die Geister: nicht an den Kühen, sondern an ihren Glocken.

