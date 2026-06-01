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Luchse, Wölfe, Bären, Wisente, Ziegen: Jungtiere im Tierpark Goldau

Im Tierpark Goldau hat es gerade besonders viele Jungtiere 😍

01.06.2026, 13:2601.06.2026, 13:26

Im Natur- und Tierpark Goldau sind diesen Frühling mehr junge Tiere zur Welt gekommen als in anderen Jahren. So hat es bei den Bären, Wölfen, Luchsen, Wisenten, Alpensteinböcken und Zwergziegen Nachwuchs gegeben.

Ein Teil der jungen Tiere trollt sich bereits öffentlich in den Gehegen, andere befinden sich noch in einem geschützten Bereich. Bereits vielen Besucherinnen und Besuchern bekannt seien die jungen Bären Taya und Tarek, teilte der Natur- und Tierpark Goldau am Montag mit.

Video: watson/emanuella kälin

Noch mehrheitlich in der Wurfbox sind drei junge Luchse. In den nächsten Wochen würden sie sich vermehrt zeigen, kündigte der Tierpark an. Der Luchsnachwuchs sei ein wichtiger Beitrag zum Europäischen Erhaltungszuchtprogramm (EEP).

Tierpark Goldau Luchs Jungtier
Auch bei den Luchsen gab es Nachwuchs, Besucherinnen und Besucher bekamen sie aber noch nicht richtig zu sehen.Bild: Tierpark Goldau

Zum ersten Mal seit 13 Jahren gab es bei den Wölfen Nachwuchs. Mindestens ein Jungtier habe festgestellt werden können, freut sich der Tierpark. Es halte sich noch im geschützten Bereich auf.

Nachwuchs gab es auch bei den Alpensteinböcken, Mufflons, und Zwergziegen. Die Jungtiere seien in ihren Anlagen gut beim Ruhen, Klettern, Spielen oder in der Nähe ihrer Elterntiere zu beobachten, teilte der Tierpark mit. Gut zu sehen seien auch die beiden jungen Wisent-Weibchen. Zudem seien Waldrappe und Streifengänse geschlüpft.

Wisent Tierpark Goldau Jungtier
Nachwuchs gab es auch bei den Wisenten.Bild: Tierpark Goldau

Die jungen Tiere seien nicht nur für den Artenerhalt wichtig, erklärte der Tierpark. Sie würden sich auch auf den Alltag der erwachsenen Tiere auswirken und sie beschäftigen. Es würden daraus auch neue soziale Situationen entstehen. (sda)

Zwergziege Jungtier Tierpark Goldau
Bei den Zwergziegen gab es mehrere Jungtiere.Bild: Tierpark Goldau

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