Japankäfer in Spiez entdeckt

Japankäfer in Spiez entdeckt

27.10.2025, 08:5927.10.2025, 08:59

Die Fachstelle Pflanzenschutz des Kantons Bern hat in Spiez eine kleine Japankäfer-Population entdeckt. In der Stadt Bern erhärtete sich der Verdacht nach einer Population hingegen nicht, wie die Kantonsverwaltung am Montag mitteilte.

Popillia japonica (Japankäfer)
Popillia japonica (Japankäfer).Bild: Shutterstock

Mitte August entdeckte die Fachstelle einzelne Japankäfer in Spiez und der Stadt Bern. Anschliessend überwachte sie beide Fundorte genauer, wie die Kantonsverwaltung in einer Mitteilung schrieb. In Spiez stellte sich heraus, dass sich eine kleine Population etabliert hatte.

Die Fachstelle liess deshalb auf gefährdeten Grünflächen in Spiez Fadenwürmer – sogenannte Nematoden – ausbringen. Diese Nützlinge bekämpfen die Larven des Japankäfers im Boden. Sie sind für Menschen, Nutz- und Haustiere unbedenklich und werden auch in anderen Kantonen eingesetzt, wie die Kantonsverwaltung schrieb.

Ab dem kommenden Jahr wird in Spiez und Bern die intensivierte Überwachung mit Fallen fortgesetzt, wie es weiter hiess. In Spiez werden zudem Einschränkungen bei der Verschiebung von Grüngut gelten. (sda)

Themen
