DNA-Analyse zeigt: Geissen in Lauwil BL von Wolf gerissen

Für den Tod von sieben Geissen in Lauwil BL ist definitiv ein Wolf verantwortlich. Dies ergab eine DNA-Analyse eines Labors der Universität Lausanne.

Die DNA-Analyse wurde vom Amt für Wald beider Basel in Auftrag gegeben, nachdem in der Nacht auf den 18. November in Lauwil sieben Hausziegen gerissen worden waren.

Ob es sich um denselben Wolf handelt, der vier Tage später in Zeglingen BL fotografiert worden ist, kann gemäss Mitteilung des Amts für Wald beider Basel vom Dienstag nicht eruiert werden. Auch sei unklar, ob sich der Wolf nach wie vor im Baselbiet aufhalte. (sda)