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Wasserbüffel leben im Ronfeld am Baldeggersee

Wasserbüffel werten Lebensraum für Tiere am Baldeggersee auf

06.05.2026, 11:4406.05.2026, 13:44

Dank Wasserbüffeln sollen sich Vögel, Amphibien oder Libellen am Baldeggersee im Luzerner Seetal wohler fühlen. In einem ihrer Schutzgebiete setzt Pro Natura seit Anfang Monat drei dieser Tiere ein.

Die Wasserbüffel weiden im Ronfeld, am Südufer des Baldeggersees, wo die Naturschutzorganisation mehrere Hektaren Land besitzt. Am Mittwoch stellten die Verantwortlichen das Projekt vor.

Wasserbüffel Baldeggersee
Die Wasserbüffel sorgen für sumpfige Stellen.Bild: Pro Natura Schweiz

Die im Ronfeld angelegten Flutmulden wurden bislang mit Maschinen von allzu üppiger Vegetation befreit. Sporadisch wurde auch Boden abgetragen. Doch dies habe auch Nachteile mit sich gebracht, da die Abtragung die Lehmschicht verkleinert, welche das Gebiet feucht hält.

Die Büffel suhlen im schlammigen Boden und schaffen damit sumpfige Stellen, die für Pflanzen, Libellen oder Vögel wichtig seien. Durch das Fressen von zähen Wasserpflanzen «mähen» sie zudem die Vegetation.

So sollen die Wasserbüffel Lebensräume fördern – selbst ihre Dunghaufen tragen dazu bei, weil sich darin Käferlarven entwickeln können. (sda)

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