Schweizer Naturschutzorganisation wählt Igel zum Tier des Jahres

Pro Natura hat den Igel zum Tier des Jahres 2026 gewählt. Die Naturschutzorganisation will mit der Wahl Politik und Privatpersonen zu mehr Umwelt- und Igelschutz animieren.

Der Igel ernährt sich hauptsächlich von kleinen Insekten. Bild: keystone

Der Igel gilt in der Schweiz seit 2022 als «potenziell gefährdet», wie Pro Natura am Montag mitteilte. Autos, Mähmaschinen und ein übermässiger Ordnungssinn können den Tieren zum Verhängnis werden. Dem auf Insekten spezialisierten Igel fehle es während des Jahres und vor allem im Winter zudem an Futter.

In der Schweiz sind Igel seit rund 20'000 Jahren heimisch. Ihren ursprünglichen Lebensraum in vielfältigen Landwirtschaftsgebieten haben sie seither fast vollständig verloren. In den Gärten und Parks von Dörfern und Städten hat der Igel ein neues Zuhause gefunden. Beim Igelschutz können alle mithelfen, so Pro Natura. Mit dem Projekt «Bonjour Nature» bietet die Naturschutzorganisation ab März 2026 schweizweite Unterstützung für diejenigen an, die ihre Gärten naturnah gestalten wollen. (sda)