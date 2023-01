Falscher Wolf geschossen – nun fordern Wolfsbefürworter Konsequenzen

Im gesamten Jurabogen gibt es laut der Gruppe Wolf Schweiz lediglich zwei Wolfsrudel, nämlich in den Gebieten Marchairuz und Risoux. In beiden Rudeln wurden im Herbst 2022 Leittiere getötet. Während der Kanton Waadt fälschlicherweise mit M95 das männliche Leittier des Marchairuz-Rudels abgeschossen hat, wurde mit F79 die weibliche Leitwölfin des Risoux-Rudels von den französischen Behörden getötet.

Abschüsse von Leittieren seien weitaus folgenschwerer als solche von Jungtieren. Sie könnten dazu führen, dass sich Rudel auflösten. Ein Abschuss eines Leittiers sei daher keine Bagatelle, sondern ein schwerwiegender Eingriff in die Population, betont die GWS. Ein solcher sei heute zu Recht nur in Ausnahmefällen möglich wie im Falle des Beverin-Rudels, das ein besonders problematisches Verhalten an den Tag gelegt hatte.

Basler Einkaufszentrum nach Brand vorsorglich evakuiert

Nach einem Brand in einem Einkaufszentrum an der Münchensteinerstrasse in Basel hat die Berufsfeuerwehr Basel am Samstagmorgen aufgrund der Rauchentwicklung das ganze Gebäude vorsorglich evakuiert. Verletzt wurde niemand.