So will SP-Roth den Tourismus in der Schweiz verbieten

Klick, klick, klick im Bergdorf Lauterbrunnen. Klick, klick, klick auf der Römerbrücke im Verzasca. Klick, klick, klick vor dem Blausee. Klick, Klick, Klick auf der Spreuerbrücke in Luzern. Social Media hat den Schweizer Tourismus verändert. Tausende Bildern der Hotspots der Schweiz locken Touristinnen und Touristen von nah und fern.

Luzerner SP-Nationalrat David Roth findet darum: Man müsse den Tourismus eindämmen. Das erträgliche Mass sei überschritten, sagt er gegenüber der «Rundschau». Besonders in den beliebten Ferienorten wie Luzern würde der Tourismus Wirtschaftsbereiche und die lokale Bevölkerung verdrängen.

«Es ist nicht sinnvoll, wenn wir ohnehin schon genügend Tourismus in Luzern haben, Leute aus den weitesten Regionen aus der Welt hierher zu locken», so Roth.

Er möchte der Marketingorganisation Schweiz Tourismus verbieten, Werbung in Asien und Nord- und Südamerika aufzuschalten. Diese Gäste in die Schweiz zu locken, stehe im Widerspruch mit den Klimazielen des Bundes.

Touristinnen und Touristen auf dem Inseli in Luzern. Bild: KEYSTONE

FDP-Nationalrätin Jacqueline de Quattro ist im Vorstand des Schweizer Tourismusverbandes. Die Forderung hält sie für keine gute Idee: «Leute aus Übersee und Fernost planten langfristig. Mit einer Lenkung könne man einen Ganzjahrestourismus anbieten und die Hotels zu Zeiten füllen, «wenn Gäste aus der Schweiz daheimbleiben».