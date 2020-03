Ex-UBS-Spitzenmanager Jürg Zeltner verstorben

«Er hat keine Angst, sich Feinde zu machen» – das ist der neue UBS-CEO Hamers

Schneller als von vielen erwartet erhält die UBS einen neuen Chef. Was Ralph Hamers mit der Schweizer Grossbank vorhat und wie die Nachricht vom Wechseln nach Zürich in seiner Heimat aufgenommen wird.

Die UBS erhält einen neuen Chef. Und zwar bereits im kommenden Herbst, wie die Schweizer Grossbank in der Nacht auf Donnerstag bekannt gegeben hat. Am Vormittag soll dazu näher informiert werden. Was hat der neue Chef mit der UBS vor?

«Ich fühle mich geehrt, die Chance zu erhalten, dieses grossartige Unternehmen führen zu dürfen», wird Ralph Hamers in der Mitteilung der UBS zitiert. «Ich habe die Strategieumsetzung unter der Leitung von Axel und Sergio von Beginn weg bewundert», sagt der …