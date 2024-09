Jurassischer Regierungsrat soll Ukraine-Programm des Bundes leiten

In seiner neuen Funktion untersteht Gerber Aussenminister Ignazio Cassis und Wirtschaftsminister Guy Parmelin. Organisatorisch ist die Stelle dem Generalsekretariat EDA angegliedert. Gerber wird der Botschaftertitel verliehen. (sda)

Das «Länderprogramm Ukraine» soll eine Umsetzung der Ukraine-Hilfe aus einer Hand ermöglichen. Es soll eine zielgerichtete und wirksame Unterstützung sicherstellen und sich an den sieben Lugano-Prinzipien orientieren.

Das teilte die Landesregierung am Mittwoch mit. Zuvor hatte sie Gerber zum Delegierten des Bundesrates für die Ukraine ernannt. Der langjährige Regierungsrat des Kantons Jura und Vizepräsident der Konferenz der Kantonsregierungen soll ab 1. Januar 2025 die Ukraine-Hilfe innerhalb der Bundesverwaltung bündeln, wie es hiess.

Die Spitäler stecken in der Krise. Dabei stehen die Verantwortlichen kaum je im Fokus: Was macht eine gute Führungsriege aus? Kritik richtet sich vorab an das fehlende betriebswirtschaftliche Verständnis von Ärzten. Doch das greift zu kurz.

Im Mai war Schluss: Uwe Jocham musste bei der Berner Inselspital-Gruppe seinen Chefposten räumen. Es war der unrühmliche Schlusspunkt einer schwierigen Beziehung zwischen dem umstrittenen Manager und dem Universitätsspital. Der Konflikt war vorprogrammiert: Jocham, ein ausgebildeter Apotheker, der bei CSL Behring als Manager Karriere gemacht hatte, wollte mehr Einnahmen und tiefere Kosten, medizinische Anliegen waren sekundär, wie seine Kritiker monieren.