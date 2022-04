Українські діти та молодь у скаутському центрі Кандерштег у Швейцарії. Ukrainische Kinder und Jugendliche im Pfadfinderzentrum Kandersteg in der Schweiz. Bild: keystone

Був українцем у Швейцарії – Was UkrainerInnen in der Schweiz wissen müssen



Які права я маю як українець тут, у Швейцарії? Як довго я можу залишитися? Чи є у мене медична страховка?

Welche Rechte habe ich als Person aus der Ukraine hier in der Schweiz? Wie lange darf ich bleiben? Bin ich krankenversichert?



Такі запитання задають люди, які приїжджають до Швейцарії з країни, яка постраждала від війни, або люди, які несподівано стикаються з цим. Як і користувач Twitter Томас Боллінджер, який на зупинці контактував із трьома зневіреними українками.

Fragen wie diese stellen sich Personen, die aus dem kriegsversehrten Land in die Schweiz gelangen oder Personen, die unverhofft damit konfrontiert werden. Wie Twitter-User Thomas Bollinger, der an der Bushaltestelle mit drei verzweifelten Ukrainerinnen in Kontakt kam.​

Як описує Боллінджер, відповіді на вищезазначені запитання не завжди досягають цільових осіб - або біженці навіть дезінформовані. Інформація буде у вільному доступі в компактному вигляді німецькою, російською та українською мовами. А у федеральному уряді тут:

Wie Bollinger beschreibt, gelangen die Antworten zu den oben gestellten Fragen nicht immer zu den Zielpersonen – oder Flüchtlinge werden gar falsch informiert. Dabei wären die Informationen frei zugänglich, in kompakter Form auf Deutsch, Russisch und Ukrainisch. Und zwar beim Bund auf dieser Seite:



Офіційний сайт Швейцарії

Offizielle Seite des Bundes



Цю ж інформацію, але також англійською, також можна знайти на приватному веб-сайті Status-s-schweiz.org.

Dieselben Infos, aber auch auf Englisch, finden sich auch auf der privat betriebenen Seite Status-s-schweiz.org.



Сайт не має відбитку і покупці домену приховують свою особистість. Однак інформація, перевірена Watson, є точною (станом на 4 квітня 2022 року) і відповідає інформації, наданій федеральним урядом.

Die Seite besitzt kein Impressum und die Käufer der Domain verschleiern ihre Identität. Die von watson geprüften Informationen sind aber akkurat (Stand 4.4.2022) und entsprechen den Informationen des Bundes.



Вибачте за нерівну українську лірику. Вони були створені за допомогою Google Translate для простоти. Сподіваємося, що змогли вам допомогти і бажаємо вам і вашій родині всього найкращого.

Entschuldigung für die etwas holprigen ukrainischen Texte. Sie wurden der Einfachheit halber mit Google Translate erstellt. Wir hoffen, wir konnten dir helfen und wünschen dir und deinen Angehörigen alles Gute.



Team watson.ch