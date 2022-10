«Weg von Fleisch»: Wie die Ethikkommission des Bundes einen Gentech-Streit auslöst

Eine Kommission des Bundes ist der Meinung, dass neue gentechnische Verfahren kaum zur Reduktion der Treibhausgase in der Landwirtschaft beitragen können. Das sorgt nicht nur unter Naturwissenschaftlern für Stirnrunzeln.

Chiara Stäheli / ch media

Renovate Switzerland – was die Klimaaktivisten eigentlich genau wollen

«Es ist eine ethische Pflicht der Schweiz, das Netto-null-Ziel zu erreichen und damit zur Eindämmung des Klimawandels beizutragen.» Mit diesen Worten richtet sich Peter Kirchschläger am Montagmorgen an sein Publikum.