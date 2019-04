Schweiz

Uri - Schwyz - Unterwalden

Schwyz: Aktivisten zeigen Neonazis wegen Einbruch und Diebstahl an



Schwyzer Rechtsextreme klauen Transparent und verbrennen es – nun werden sie angezeigt

Neue Runde im Schwyzer Extremismus-Fall: Rechtsextreme haben ein Transparent des «Bündnis Buntes Schwyz» verbrannt, das offenbar vor der Demonstration vom 13. April gestohlen wurde. Das Video dazu kursierte im Internet. Jetzt reichen die Schwyzer Aktivisten Anzeige ein.

Bild: facebook

Sieben Männer vor einem Kieshaufen. Die Gesichter vermummt, der rechte Arm erhoben. Vor ihnen liegt ein Transparent mit dem Schriftzug «Schwyz ist bunt». Es brennt.

Dieses Bild stammt aus einem Video, das die «Kameradschaft Heimattreu» auf Facebook hochgeladen haben soll. Das berichtet «20 Minuten» mit Verweis darauf, dass das Video mittlerweile gelöscht ist.

Einbruch vor der Demo?

Das Transparent stammt aus dem Umfeld des Netzwerkes «Bündnis Buntes Schwyz», das am 13. April eine Demonstration im Nachgang zum Schwyzer Ku-Klux-Klan-Skandal organisiert hatte.

Dieses verschickt am Mittwochmorgen eine Medienmitteilung, in der es heisst:

In den nächsten Tagen wird das Bündnis Buntes Schwyz bei der Kantonspolizei Schwyz Anzeige wegen Diebstahl und Sachbeschädigung einreichen.

Denn das Transparent sei noch vor der Demonstration gestohlen worden. Und: «Bereits in der Nacht davor sind Rechtsextreme in einen Keller eingebrochen und haben da einige Schilder und ein weiteres Transparent gestohlen.»

Weiter schreiben die Aktivisten, die Polizei «soll auch wegen Verstössen gegen die Antirassismus-Strafnorm ermitteln».

Denn die Männer im Video sollen dem internationalen Neo-Nazi-Netzwerk «Blood and Honour» angehören. Dieses wurde in den 1980er-Jahren in England gegründet und ist in Deutschland seit dem Jahr 2000 verboten. (pd/kük/bzbasel.ch)

Aktuelle Polizeibilder Schwyzer wollen kein Asylzentrum Das könnte dich auch interessieren: Das? Das ist nur die wohl umfangreichste Schatzkarte aller bisherigen Zeiten Link zum Artikel 8 Dinge, die jeden Schweizer aus der Fassung bringen. Garantiert! Link zum Artikel «Sorry, ich muss heute noch fahren» – aus dem Leben eines Rollstuhlfahrers Link zum Artikel Die Neue meines Ex ist ein Baby mit Balkanslang und Billig-Mini Link zum Artikel

Abonniere unseren Newsletter