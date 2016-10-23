Einsatz in einem der Zürcher «Gammelhäuser»: Beamte nehmen drei Männer fest

Die Zürcher Stadtpolizei hat an der Neufrankengasse gestern um 22 Uhr drei Männer festgenommen werden. Wie Polizeisprecher Michael Wirz gegenüber einer watson-Reporterin sagte, waren die Beamten kurz nach 19 Uhr alarmiert worden, nachdem ein bewaffneter Mann Drohungen ausgestossen hatte.

Bei den Verhafteten handelt es sich um drei Männer im Alter zwischen 21 und 30 Jahren. Bei der Kontrolle stellten die Detektive der Stadtpolizei Zürich eine Schreckschusspistole und ein Messer sicher.

Der Grosseinsatz fand in einem der «Gammelhäuser» statt, die 2015 in die Schlagzeilen geraten waren.

bild: userinput

Die Neufrankengasse wurde vorübergehend abgesperrt. Die Polizei war mit mindestens acht Einsatzfahrzeugen vor Ort, auch eine Ambulanz war im Einsatz.

Grosse Razzia in 2015

Die Neufrankengasse ist seit einem Jahr immer wieder in den Schlagzeilen: Im Oktober 2015 durchsuchte die Zürcher Stadtpolizei in einer grossangelegten und öffentlichkeitswirksamen Aktion drei Mehrfamilienhäuser und verhaftete vier Personen, darunter den stadtbekannten Immobilienbesitzer P. S..

Ihm wird Mietzinswucher vorgeworfen, die Immobilien waren zudem in einem miserablen Zustand. Betroffen waren 120 Mieter.

Die Neufrankengasse ist derzeit abgesperrt, die Polizei mit einem Grossaufgebot vor Ort. bild: watson

Erst vor wenigen Tagen wurde einerseits bekannt, dass die Stadtbehörden zwei der «Gammelhäuser» per Ende Jahr schliessen lassen werden und andererseits, dass bei der damaligen Durchsuchung 1,5 Millionen Franken Bargeld aus S.s Banksafe beschlagnahmt worden waren.

Nahe Langstrasse, nahe HB: Die Neufrankengasse.

(tat/rar)