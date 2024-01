Bahnschranke hängt bei Schweighof in Zürich bei Lastwagen fest

Bundesrat ist gegen die Volksinitiative für Einschränkungen von Feuerwerk

Der Bundesrat lehnt eine Volksinitiative ab, die Privaten das Abbrennen von lautem Feuerwerk verbieten will. Und er will auch keinen Gegenvorschlag dazu. Rechtsgrundlagen, um Feuerwerk einzuschränken, gebe es in Kantonen und Gemeinden bereits, schrieb er am Mittwoch.