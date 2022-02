Totes Mädchen von Niederwangen BE – Person aus dem Umfeld des Kindes festgenommen

Im Fall des am Dienstagabend in Niederwangen BE tot aufgefunden Mädchens hat die Berner Staatsanwaltschaft ein Verfahren wegen vorsätzlicher Tötung eröffnet. Das gab sie am Donnerstag bekannt. Eine Person aus dem Umfeld des Kindes wurde festgenommen.

Brennende Kerzen, Plüschtiere und Blumen im Gedenken an das Mädchen, 3. Februar 2022, Niederwangen (BE). Bild: keystone

Zurzeit gelte es nun insbesondere zu klären, ob und inwiefern die festgenommene Person im Zusammenhang mit dem Tod des Mädchens eine Rolle spiele, wie die Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland sagte. Entsprechend liefen weiterhin umfangreiche Ermittlungen.

Auch diverse Befragungen und Untersuchungen zur genauen Todesursache seien weiterhin im Gang. Erste rechtsmedizinische Untersuchungen seien bereits getätigt.

Update folgt.

(yam/sda)