So habe die Staatsanwaltschaft am (heutigen) Freitag beim Zwangsmassnahmengericht einen Antrag auf Untersuchungshaft gegen die gestern verhaftete Person einreichen. Bei der verhafteten Person handelt es sich um eine 30-jährige Frau aus dem Kanton Bern. Auf Anfrage sagte eine Mediensprecherin der Berner Kantonspolizei, aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes machten Polizei und Staatsanwaltschaft keine weiteren Angaben zu dieser Frau, also auch nicht, in welchem Verhältnis die 30-Jährige zum Mädchen steht. Es wurde ein Verfahren wegen vorsätzlicher Tötung eröffnet.

Blumen und Kerzen wurden in Niederwangen niedergelegt.

Blumen und Kerzen wurden in Niederwangen niedergelegt. Bild: keystone

Im Zusammenhang mit dem Todesfall des 8-jährigen Mädchens hat die Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland und die Kantonspolizei Bern in einer Medienmitteilung über die aktuellen Entwicklungen informiert.

Totes Mädchen von Niederwangen BE – Verfahren wegen vorsätzlicher Tötung eröffnet

